Mansur Yavaş'tan Bakan Tekin'e: 'Gölge Etmeyin, Engel Olmayın, Karalamayın'
CHP'li vekiller, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i okullarda öğrencilere kumanya dağıtılmamasını eleştirerek yanlarında kumanyayı verdi. Bakan Tekin ise "CHP’li belediyeler konsere harcadıkları paraları getirsin önce" diyerek yanıt vermesi üzerine ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan yanıt geldi. Yavaş, "Cumhuriyetimizin en büyük fazileti olan fırsat eşitliğini yaratamamışsınız, fırsat eşitliği adına sosyal destek alan ailelere destek oluyoruz. Bari gölge etmeyin, engel olmayın, karalamayın." dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde gerginlik çıktı. CHP’li milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i, yanlarında getirdikleri kumanyalarla karşıladı. CHP’li vekiller, “Sayın Bakan, öğrencilere dağıtamadığınız kumanyaları getirdik” dedi. Bakan Tekin ise “CHP’li belediyeler konsere harcadıkları paraları getirsin önce” diyerek yanıt verdi.
Son zamanlarda CHP'li belediyelere yapılan operasyonlarda Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni konser ücretleri gündem olmuştu. Tepkiler üzerine canlı yayında bütün hesapları gözler önüne seren ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabı üzerinden Bakan Tekin'e yanıt verdi.
'BELKİ SİZ DE ÖRNEK ALMAK İSTERSİNİZ'
Eğitime destek olunmadığı gibi bir de köstek olunduğunu söyleyen Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde:
Toplu hücum devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Sayın @Yusuf__Tekin
"CHP'li belediyeler konsere harcadığı paraları getirsin, verelim." demiş. Eğitimde fırsat eşitliğini savunan uygulamalarımız ve projelerimiz ile tüm dünyaya örnek oluyoruz. Bir kaçını sıralayalım da belki siz de örnek almak istersiniz.
KIRTASİYE DESTEĞİ: Her yıl ortalama 160 BİN öğrencimize toplam 254 MİLYON 648 BİN 650 TL OKUL
SERVİSİ DESTEĞİ: İlkokul çağında okullarına servis ile giden 9 BİN 780 çocuğumuzun servis ücretlerini ödüyoruz. Bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarı: 135 MİLYON 402 BİN 271
ABONMAN DESTEĞİ: Orta okul ve lise çağındaki yaklaşık 50 BİN çocuğumuz için aylık düzenli olarak 100 biniş Abonman desteği sağlıyoruz.
KANTİN DESTEĞİ: İlkokula giden 18 BİN 876 çocuğumuza her ay düzenli olarak kantin desteği yapıyoruz. Bugüne kadar yapılan toplam ödeme tutarı: 112 MİLYON 672 BİN 860 TL
SINAV DESTEĞİ: YKS, KPSS, LGS gibi sınavlar için 50 BİN 697 öğrencimize yol ve yemek paraları ile birlikte bu güne kadar toplam 18 MİLYON 812 BİN TL ödeme yaptık.
Okulların önünde öğrencilerimize çorba dağıtmak istiyoruz, bazı okullar İZİN VERMİYOR!
Okullarda hijyen sorunu var temizlemek istiyoruz; YAPTIRMIYORSUNUZ!
Cumhuriyetimizin en büyük fazileti olan fırsat eşitliğini yaratamamışsınız, fırsat eşitliği adına sosyal destek alan ailelere destek oluyoruz. Bari GÖLGE ETMEYİN, ENGEL OLMAYIN, KARALAMAYIN."
Toplu hücum devam ediyor.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 14, 2024
Milli Eğitim Bakanı Sayın @Yusuf__Tekin "CHP'li belediyeler konsere harcadığı paraları getirsin, verelim." demiş.
Eğitimde fırsat eşitliğini savunan uygulamalarımız ve projelerimiz ile tüm dünyaya örnek oluyoruz.
Bir kaçını sıralayalım da belki siz de… https://t.co/uYkFyXGlWu
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Yavaş daha sonra paylaşımını sildi.
Kaynak: Gerçek Gündem