Mansur Yavaş'tan Bakan Işıkhan'a 'Borç' Yanıtı: 'Gerçek Budur' Diyerek Açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, borcu bulunan belediyelere seslenerek hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemi başlatılacağını söyledi. Bakan Işıkhan, "Borçlarını en çok ödemeyen belediyeler CHP’li belediyeler. Ankara Büyükşehir Belediyesinin SGK'ya 8,5 milyar lira borcu var, Melih Bey'den aldığında borç 209 milyondu" dedi. Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan cevap geldi.

"Toplu bir hücum başlatıldığı anlaşılmaktadır" diyen Yavaş, şu açıklamayı yaptı:

'GÜNCEL BORÇ 8 MİLYAR'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'ABB’nin şu anda 8,4 milyar lira SGK borcu var.' iddiasında bulunmuştur. Gerçek aşağıdaki gibi:

SGK SON DURUM BİLGİ NOTU (Toplam güncel borç 8 Milyar)

6183 sayılı kanunun 48/A maddesine göre zor durum talepli faizin silinerek taksit talebi dilekçeleri REDDEDİLDİ.

6183 sayılı kanunun 48’inci maddesine göre taksitlendirme talebi kabul edildi bu kapsamda

Borcun %10 u peşinat olan 651 milyon ödendi.

Borcun %50 teminat için arazi çalışması 2 ayrı çizelge ile Emlak dairesince SGK ya bildirildi fakat teminatlardaki tahdit ve hacizlerden dolayı SGK yönetim kurulu 1.2 milyar teminattan 80 milyonluk kısım hariç REDDEDİLDİ.

Son yapılan görüşmelerde ilgili kanunun 48’nci maddesi yerine dilekçe ile iptali ve karşılıklı rızaen anlaşma ile tüm şirketler için 250 milyon rızaen karşılıklı ödeme konusunda mutabık kalındı."