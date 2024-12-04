O İl Karanlığa Gömülecek! Elektrik Kesintisi 8 Saat Sürecek

TREDAŞ, Kırklareli’nde 2 köyde yaklaşık 8 saat elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. TREDAŞ, söz konusu kesintilerde elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

O İl Karanlığa Gömülecek! Elektrik Kesintisi 8 Saat Sürecek

Kırklareli’ne bağlı Kocahıdır köyü ile Babaeski ilçesine bağlı Ağyeri köyünde 6 Aralık Cuma günü yaklaşık 8 saat elektrik kesintisi yaşanacağı açıklandı.

TREDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde merkeze bağlı Kocahıdır köyünde 09.30-17.30 saatlerinde, Babaeski ilçesine bağlı Ağyeri köyünde 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

O İl Karanlığa Gömülecek! Elektrik Kesintisi 8 Saat Sürecek - Resim : 1

Kaynak: İHA

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