O İl Karanlığa Gömülecek! Elektrik Kesintisi 8 Saat Sürecek

Kırklareli’ne bağlı Kocahıdır köyü ile Babaeski ilçesine bağlı Ağyeri köyünde 6 Aralık Cuma günü yaklaşık 8 saat elektrik kesintisi yaşanacağı açıklandı.

TREDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde merkeze bağlı Kocahıdır köyünde 09.30-17.30 saatlerinde, Babaeski ilçesine bağlı Ağyeri köyünde 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Kaynak: İHA