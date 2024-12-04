İstanbul’un Yeni Emniyet Müdürü Selami Yıldız Kimdir?

1998-2000 yılları arasında Portekiz Büyükelçiliği’nde Güvenlik Ataşesi olarak görev yaptı.

2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü olarak terfi etti. Selami Yıldız, 2013 yılında gerçekleştirilen 17-25 Aralık FETÖ darbe girişiminin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde kritik bir rol üstlendi. Bu süreçte FETÖ’ye karşı yürütülen mücadelede aktif bir şekilde görev aldı ve cesur çalışmalarıyla dikkat çekti.