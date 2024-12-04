İstanbul’un Yeni Emniyet Müdürü Selami Yıldız Kimdir?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne yeni atanan isim Selami Yıldız oldu. Daha önce Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı ve İstihbarat Başkanlığı görevlerinde bulunan Yıldız’ın biyografisi, başta İstanbullular olmak üzere birçok kişi tarafından merak ediliyor. İşte Selami Yıldız hakkında bilinmesi gerekenler...
Kaynak: Haber Merkezi
Selami Yıldız, Zafer Aktaş’ın yerine İstanbul Emniyet Müdürü olarak atanarak şehrin güvenliğini sağlamaktan sorumlu en üst düzey isim oldu. Göreve başlamasıyla birlikte, tecrübesi ve geçmişteki başarılı çalışmalarıyla İstanbul’da önemli projelere imza atması bekleniyor.
SELAMİ YILDIZ KİMDİR?
1968 yılında İstanbul’da doğan Selami Yıldız, eğitim hayatına Ankara Polis Koleji’nde başladı ve 1986 yılında buradan mezun oldu. 1990 yılında Polis Akademisi’ni tamamlayarak meslek hayatına adım attı.
1998-2000 yılları arasında Portekiz Büyükelçiliği’nde Güvenlik Ataşesi olarak görev yaptı.
2014 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü olarak terfi etti. Selami Yıldız, 2013 yılında gerçekleştirilen 17-25 Aralık FETÖ darbe girişiminin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde kritik bir rol üstlendi. Bu süreçte FETÖ’ye karşı yürütülen mücadelede aktif bir şekilde görev aldı ve cesur çalışmalarıyla dikkat çekti.
2017 yılında Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanarak çalışmalarını burada sürdürdü.
2023 yılında Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı.