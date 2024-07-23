Emekliler TÜİK Önünden ‘AKP’ye Oy Yok’ Dedi! 'Üstümüzden Silindir Gibi Geçerek Yerlerde Paspas Yaptınız'

Birleşik Emekliler Sendikası üyeleri, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına ve düşük emekli maaşlarına tepki için İstanbul Beşiktaş'ta bulunan TÜİK Bölge Müdürlüğü binası önünde toplandı. "Yaşasak hayat, ölsek mezar pahalı. Bizler çalışma hayatından emekli olduk yaşamdan değil" yazılı pankart açan emekliler, ellerindeki alış veriş sepetleriyle TÜİK'e tepki gösterdi.

"KENDİLERİ ŞATAFAT İÇİNDE, LÜKS SARAYLARDA, SON MODEL ARAÇLARDA, LÜKS LOKANTALARDA YİYİP İÇİYORLAR"

Basın açıklamasını okuyan Sendika Genel Sekreteri Aysel Lüle, "TÜİK ilk 6 aylık enflasyonu yüzde 24.73 olarak açıkladı. Bu rakamı açıklayanlar neye göre açıkladılar. Artık bastırılmış sindirimiş dayatmacı TÜİK rakamlarını değil, gerçek enflasyon rakamlarını açıklayın. Biz işçiler, emekçiler, asgari ücretliler, çiftçiler, tarım üreticileri, küçük esnaf ve biz emeklilerin adeta aklıyla dalga geçip, alay konusu yaptınız. Elbette günü geldiğinde bizlerin aklıyla nasıl alay edip dalga geçtiğinizi sizler de çok iyi göreceksiniz. Ekonomi tavan yapmış, pahalılık almış başını gitmiş, çarşıya, pazara, markete, manava, kasaba uğrayamaz hale geldik. Bu ekonomik krizi bize yaşatanlar değil de, biz işci emekçi ve emekliler yapmış gibi hala bizlere kemer sıkın diyenler krizin faturasını bizlere kesmeye çalışanlar, kendileri şatafat içinde lüks saraylarda son model araçlarda lüks lokantalarda yiyip içiyorlar, saltanatlarını sürdürüyorlar ama ne hikmetse faturasını biz geçinemeyenler ödüyor" ifadelerini kullandı.

"ÜLKEYİ YÖNETEMİYORSANIZ İSTİFA EDİN"

İktidarın ülkeyi yönetemediğini ve istifa etmesi gerektiğini söyleyen Lüle, şöyle konuştu:

"2018'de Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ne geçtiğimiz günden bugüne Türkiye bu kadar liyakatsız, tamamen bir beceriksiz yönetimle, yönetilmeye başladı. Sahte TÜİK rakamlarıyla adeta yaşam haklarımız elimizden alındı. 2024'ü emekli yılı ilan eden Sayın Cumhurbaşkanı emeklileri ölmeden diri diri mezara koymak için TÜİK eliyle kefen ölçümüzü almaya başladı. 'Emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik' diyen Ekonomi ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek hangi enflasyona ezdirmediniz. Emeklilerin üzerinden tam bir silindir gibi geçerek yerlerde paspas yaptınız. Ey emekliler, artık uyanın! Uyku zamanı değil. Artık birlik beraberlik zamanı, dayanışma ve güçlenme zamanı. Biz emekliler bölünerek değil birleşerek güçleneceğiz. Bizlere yaşamayı değil, sürünmeyi vaad eden iktidar artık bu ülkeyi yönetemiyorsunuz. Artık bunu kabullenin. Bu ülkeye bir iyilik yapıp bir an önce hem cumhurbaşkanı olarak, hem iktidar olarak hem de Cumhur İttifakı olarak istifa edin. Sizin önceliğinizde emekli yok. Bundan sonra emeklinin sandıktaki tercihinde de AKP yok. Yönetemiyorsunuz erken değil, hemem seçim."

"16 MİLYON EMEKLİNİN TEPKİSİNDEN KURTULAMAYACAKSINIZ"

Açıklamanın ardından Sendika Genel Başkanı Mahmut Şengül ve Genel Sekreter Aysel Lüle, TÜİK İstanbul Bölge MÜdürlüğü binasına girerek gerçeklikten uzak TÜFE ve enflasyon verilerini açıkladığı için görevi kötüye kullanma suçu işlediğini gerekçe göstererek TÜİK'e şikayet dilekçesi vermek istedi. Dilekçenin kabul edilmediğini basın mensuplarına bildiren Sendika Başkanı Şengül şöyle konuştu:

"Anlıyoruz ki TÜİK'in sorumlusuna yukarıdan talimat gelmiş. Diyor ki dilekçenizi biz alamayız, ya postayla gönderin ya genel merkeze verin diyor. Biz de soruyoruz, burası TÜİK'in Bölge Müdürlüğü. Bölge Müdürlüğü demek nedir? Bu evrağı alırsınız genel merkezinize bildirirsiniz. Ama evrağı dahi almak istemiyorlar. Çünkü suçlular. Çünkü biliyorlar ki açıkladıkları rakamlar doğru değil. Doğru olmadığı için de hangi rakamları açıklamaları gerektiği talimatı verenler, dilekçeyi de almamaları için talimat vermiş durumda. Ama bu işin takipçisi olacağız. Bu dilekçeyi almamakla 16 milyon emeklinin tepkisinden kurtulamayacaksınız"

"HÜKÜMET LÜTFEN ARTIK BİZİ SÜRÜNDÜRMESİN YETER!"

Fidan Aytemur isimli emekli de hükümeti istifaya davet ederek şöyle konuştu:

"İki kişi emekliyiz evde ama geçinemiyoruz. TÜİK'e sormak istiyorum. Nerede alışveriş yapıyorsa gerçekten biz de oradan alalım. Biz sürünmeyelim. Bırak kırmızı eti, ben yıllarca evime pirzola almış değilim. Kırmızı et görmüyoruz. Ayda bir kilo alırsın, almazsın onu da 100 gram koyuyorsun yemeğin içine tat versin diye. Kesinlikle hükümet istifa diyoruz. Hemen seçim diyoruz. Emekli maaşları asgari ücretin üstünde olması gerekir. Ben 20 yıl çalıştım ve vergi ödedim. Bizi süründürmesinler, yeter!"

Kaynak: ANKA