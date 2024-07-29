AKP'li Vekil Pandemide Cebini Doldurmuş... Milyarlık Kazanca Düşük Vergi!

TBMM Genel Kurulu’nda CHP Türkiye’deki vergi sisteminin toplum üzerinde yarattığı olumsuz etkilerinin araştırılması talebiyle öneride bulundu. Grup önerisi üzerine konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün Covid-19 döneminde 5 dolara satın aldığı aşıyı 12 dolara sattığını açıkladı. Alagöz'ün şirketlerinde çoğu dönemin matrahsız olduğuna dikkat çeken Başarır, "Pandemideki felaketten dolayı kendisine iş edineceksin, milyarlarca liralık aşıyı ithal edeceksin, oradan kazandığın parayı cebine koyacaksın ve bir tek kuruş doğru düzgün vermeyeceksin” dedi.

20 ŞİRKETTEN 8'İ HİÇ VERGİ ÖDEMEMİŞ

BirGün'de yer alan habere göre; 2023 yılında söz konusu 20 şirketten 8’inin hiç vergi ödemediğine dikkat çeken Başarır, şunları ifade etti:

“Burada bir çarpıklık var. Burada bir adaletsizlik var. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Taşyapı; iktidara, Sayın Cumhurbaşkanına çok yakın bir şirket. Hiç vergi vermemiş, ama birçok ihaleyi almış. Servetine servet katmış. Nasıl vermiyor bu vergiyi. Covid dönemini hepimiz hatırlıyoruz. 2019-2020, binlerce yurttaşımız öldü, dünyada büyük bir felaket vardı. Bir aşı meselesi vardı; Grup Başkanvekilimiz Sayın Murat Emir bu olayın üzerine çok gitti. Şu an milletvekiliniz olan Cantürk Alagöz’ün şirketi Alagöz Holding ve Keymen İlaç Sanayi bu holdinge bağlı bir şirket. Bu aşıları ithal etmek yoluyla Türkiye’ye getirdi. O gün çok büyük tartışmalar oldu. 5 dolara aldığın aşıyı Sayın Emir dedi ki bu kürsüden 12 dolara sattın. Felaketten büyük bir kazanım sağlıyorsunuz. Burada bir yanlış var denildi. Tüm itirazlarımıza rağmen Alagöz Holding bu aşıları getirdi ve milyarlarca dolar ciro yaptı.

Ben merak ettim. Değerli Iğdır milletvekiliniz ne kadar vergi verdi. Keymen Sanayi 2021, 7 milyar 575 milyon lira ciro yapmış, 2022’de 800 milyon lira ciro yapmış, 2023’te 1 milyar 300 milyon ciro yapmış. Geliyorum diğer şirketi Renoks. 2021’de 220 milyon, 2022’de 190 milyon, 2023’te 490 milyon. Diğer şirketler de 50 milyon – 40 milyon yapmış. Hemen hemen dönemlerin tamamı matrahsız. Bu adamın toplam ödediği vergi 70 milyon. O günkü paraya baktığımız zaman, bugünkü kura çeviriyorum toplam 70 milyarlık bir paraya denk geliyor. Soruyorum niye vergi vermiyor. Yatırım yaptı fabrika kurdu demeyin. 5 dolara aldı, ithalat yaptı, 12 dolara sattı. Taşımadan başka bu adamın masrafı yok.

MİLYARLARCA LİRALIK AŞI İTHAL ETTİ

En son nerede gördük? Iğdır Spor’un da başkanı; Iğdır Diyarbakır’ın maçına özel uçağıyla geldi ve pilotuna bir talimat verdi: Motoru soğutma iki saate geliyorum dedi. Peki 2021’den önce mal varlığına baktığımızda hemen hemen sıfır. Yani pandemideki felaketten dolayı kendisine iş edineceksin, milyarlarca liralık aşıyı ithal edeceksin, oradan kazandığın parayı cebine koyacaksın ve bir tek kuruş doğru düzgün vermeyeceksin.”

'BİRİLERİ İHALELERİ ALIYOR, VERGİ VERMİYOR”

AKP ve MHP gruplarına seslendiğini dile getiren CHP Grup Başkanvekili Başarır, şunları ifade etti:

“Bu normal mi, bu ahlaki mi? Doğru düzgün vergi verse -küfe dediniz ya 33 milyar lira emekliye vermiş olduğumuz 2 bin 500 liralık zam bütçeye yük, size bir küfe olarak sırtınızda geliyor. Bu beyefendinin toplam cirosuna baktığınız zaman ödediği vergi belki bunun yarısını karşılayacaktı. Türkiye’de vergide adalet yok. Birileri vergi vermemeye alışmış. Birileri devletten aldığı ihaleyle sağ cebini dolduruyor, sol cebinden vergi vereceği zaman sıkı sıkı tutuyor. Türkiye’de 30 tane şirket yakamıza yapışmış ihaleleri alıyor, vergileri vermiyor. Gelin Meclis’te bunu hep beraber araştıralım.”