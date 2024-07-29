Sivas'ta Feci Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

Sivas'ta otomobil le kamyonun çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada, otomobilin yolcu koltuğunda oturan 1 kişi hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer 3 kişi yaralanırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Sivas'ta Feci Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

Sivas-Ankara Karayolu Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Direkli-Bedirli kavşağında kaza meydana geldi.

Kazada, Sivas’tan Yıldızeli istikametine gitmekte olan E.Ö. yönetimindeki kamyon, Direkli istikametinden gelerek kavşağa giren H.Ö. yönetimindeki otomobile çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobilin yolcu koltuğunda bulunan S.Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan sürücü H.Ö., E.Ö. ile S.Ö. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Sivas Trafik kazası
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