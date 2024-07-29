Diyarbakır'da Uyuşturucu Operasyonu! 285 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda kilolarca esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi Dallıca Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirildi.

285 KİLOGRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında; 285 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Kaynak: İHA