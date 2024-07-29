Otomobil, Park Halindeki Kargo Kamyonuna Çarptı!

Malatya-Kayseri karayolu Darende -Balaban mevkiinde 12.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Darende istikametine seyir halinde olan F.Ö. yönetimindeki yabancı plakalı otomobil yol kenarında park halinde olan kargo kamyonuna çarptı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, İNCELEME BAŞLATILDI

Kazada, otomobil içerisinde yolcu olarak bulunan Kıymet Özkan (73) olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, hayatını kaybeden şahsın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA