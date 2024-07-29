İstanbul'da Korkutan Yangın! Kısa Sürede Yayıldı, D100 Karayolu Trafiğe Kapatıldı
Silivri Kınalı'da çıkan anız yangını büyüdü. D100 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, ekiplerin yangına müdahalesi ise sürüyor.
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Silivri Kınalı mevkiinde çıkan anız yangını kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Yangın nedeniyle D100 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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Kaynak: İHA
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