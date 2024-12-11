Asgari Ücreti Belirleme Süreci Başladı! İş Dünyası Anketi Beklenmedik Oranı Verdi: 23.750 TL’yi Gözden Çıkardılar

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. Toplantısı öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. Bu yıl 3 toplantıda belirlenmesi beklenen 2025 asgari ücret için milyonlar ‘ne kadar olacak?’ diye merak ederken AGS Global tarafından iş dünyası temsilcileri ile yapılan asgari ücret zam anketi 2025 yılına dair beklentilerde umutları yükseltti. Bugüne kadar gelen açıklamalarda yüzde 25’in üzeri kabul edilemez olarak görülse de gerçek başka çıktı.

İŞ DÜNYASINDAN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ

AGS Global tarafından yapılan araştırmaya katılanların 2025 yılına ilişkin asgari ücret beklentisi ortalama 23 bin 750 TL oldu. Bu da yaklaşık yüzde 40’lık bir artış öngörüsüne işaret etti.

Sanayi ve ticaret şehirlerinden iş sahibi ve C seviye iş insanlarının katılımıyla yapılan “İş Dünyası 2025’ten Beklentiler” araştırmasına göre 2025 yılı şirketler için bir dengelenme yılı olacak. Katılımcılara “dünya ve Türkiye ekonomisinin önceki yıla göre” nasıl bir görünüm kazanacağı sorulduğunda, yüzde 49,5 ile yaklaşık yarısı dünya ekonomisinin daha kötüye gideceğini söylerken, Türkiye için kötümserlerin oranı ise yüzde 58,4. Buna karşın iyimserler ise hem dünya hem Türkiye için yüzde 29,9 oranıyla eşit düzeyde.

MÜSİAD 'YÜZDE 25'İN ÜZERİNİ İSTEMEDİ

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Mahmut Asmalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında asgari ücrette yüzde 25'in üzerinde bir artışın doğru olmayacağını belirtmişti. Bu açıklama hem işçi sendikaları hem de işçiler hem de bazı siyasi partiler tarafından tepki görmüştü.