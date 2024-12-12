Meclis'te Sağlık Bakanı Memişoğlu’na 'Yenidoğan Çetesi' Tepkisi

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Murat Emir ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu arasında ipler gerildi.

Murat Emir, "Yenidoğan Çetesi" skandalına ilişkin sorulara yanıt vermediği gerekçesiyle Bakan Memişoğlu'na tepki gösterdi. Emir, “Sayın Bakan bir işaret yapıyor oradan. Zannederim, duymakta zorlanıyor ama bence onun sorunu kulağında değil kalbinde” dedi.

Emir açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Sağlık Bakanı gün boyu burada konuşulan yenidoğan çetesiyle ilgili sorulan soruların en basitine bile cevap vermekten kaçtı. Millet adına sorularımıza cevap vermedi. Milletin Meclisinden kaçan, bu Meclisten kaçan bilsin ki milletten kaçar ve milletin içine çıkamaz bundan sonra. Şu hâliyle Sayın Bakana sesleniyorum: Bir hekim olarak kendinize bunu yapmayın, çocuklarınıza böyle bir miras bırakmayın. Ya burada gelin, sorulan sorulara cevap verin ya da o görevi bir an evvel bırakın Sayın Bakan. Siz bu soruları cevaplamaktan kurtulamayacaksınız.

'KALBİNDE VİCDANSIZLIK VAR'

Sayın Bakan bir işaret yapıyor oradan. Zannederim, duymakta zorlanıyor ama bence onun sorunu kulağında değil kalbinde. Beyninde sorunu olabilir ama kalbinde büyük bir vicdansızlık olduğunu görüyorum çünkü işittiğini duyamıyor. Biz burada yenidoğan çetesini konuşuyoruz aylardır, tüm Türkiye'nin gözü burada, biz milletin vekilleriyiz, burası milletin Meclisi, milletin Meclisinde sorulan sorulardan kaçamazsın. Bu milletin eli senin yakandan asla düşmez. Bunu da böyle bil.“

NE OLMUŞTU?

Görüşmeler sırasında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yenidoğan Çetesi" ile ilgili eleştiri yapan muhalefet vekillerine ilişkin sert bir dille açıklamada bulundu.

Memişoğlu, "Gerçeklere tahammül edemeyenler, oradan (komisyon toplantısı) kaçanlar öğrenememişler. Buna rağmen bazılarının ısrarla kamuoyuna yalan söylemekten vazgeçmediklerini üzülerek izliyorum. Birilerinin patolojik yalan söyleme hastalığı olan mitomaniye yakalandıklarını psikiyatrist olmasam da bir hekim olarak görüyorum. Allah şifalarını versin inşallah. Bize başvururlarsa tedavileri için elimizden gelenleri yapacağımızı ifade ediyorum" dedi.

Bakan konuşurken TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Lütfen Genel Kurul'a hitap ederken daha saygın bir dil kullanalım. Temiz bir dil kullanın" uyarısında bulundu.