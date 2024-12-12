Odunlukta Ceset Bulunmuştu! Suç Makinası 2 Kişi Gözaltında

Erzurum'da Kurtuluş Mahallesi Şevval Sokak Toptancılar Sitesi'ndeki iş yerinin arkasındaki odunlukta yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yerde yatanın Erdem Ertekin (35) olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Ertekin'in cesedi, ekiplerin çalışmasının ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

2 GÖZALTI

Öte yandan, yapılan kontrollerde Ertekin'in vücudunun bazı bölgelerinde darp izlerinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, konuya ilişkin yaptıkları çalışmalarda kasten yaralama, hırsızlık, mala zarar verme gibi suçlardan 24 kaydı bulunan H.L.Y. (23) ile yaralama ve hırsızlık gibi suçlardan 7 kaydı bulunan E.İ'yi (28) gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA