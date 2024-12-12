Muğla’nın Ardından Bir İlde Daha Susuzluk Alarmı! 4 Barajın Doluluk Oranı Yüzde 27’ye Düştü

Yaz aylarında az yağışın düştüğü, kış aylarında da barajlarda doluluğun tam olarak sağlanamadığı Kırklareli’de susuzluk alarmı şimdiden verildi. DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, kuraklığın etkisini göstermeye başladığı haziran ayından itibaren barajların su seviyesi azalmaya başladı. Yağışların azlığı nedeniyle 4 barajın doluluk oranı yüzde 27 olarak ölçüldü.

İÇME SUYUNUN ANA KAYNAĞI BARAJDA SU SEVİYESİ YÜZDE 13

Depolama hacmi 343 milyon 430 bin metreküp olan Kırklareli, Kayalıköy, Armağan ve Çayırdere barajlarında 91 milyon 410 bin metreküp su bulunduğu ölçüldü.

Barajlar arasından en fazla su düşüşün yaşandığı baraj ise Edirne'ye içme suyu da sağlayan Kayalıköy Barajı oldu. Kayalıköy Barajı'nın su seviyesinin yüzde 13'e gerilediği açıklandı.

Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Bodrum’un barajlarındaki kritik su seviyesine ilişkin “Mumcular Barajı'nda su seviyesi hala yüzde 5, Geyik Barajı'nda ise yüzde 14 civarında. Bu iki baraj Bodrum'a içme suyu sağlayan en önemli barajlar” diyerek uyarmıştı.

Kaynak: AA