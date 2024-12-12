DEM Parti'den Yeni 'Öcalan' Çıkışı: 'Cumhurbaşkanı İnisiyatif Alırsa...'

Türkiye siyasetinde Bahçeli'nin çağrısı ile yeni bir döneme girilirken, DEM Parti cephesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı niteliğinde bir açıklama geldi. DEM Partili Ömer Öcalan, Meclis'te yaptığı konuşmada, 'Erdoğan'ın inisiyatif alması durumunda' Türkiye'nin 'bambaşka' bir döneme gireceğini savundu.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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DEM Parti'den Yeni 'Öcalan' Çıkışı: 'Cumhurbaşkanı İnisiyatif Alırsa...'

Türkiye’de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı ‘örgüte silah bıraktır’ çağrısının ardından yeni bir döneme girerken, DEM Parti cephesinden Öcalan ile İmralı’da görüşmek üzere Adalet Bakanlığı’na bir başvuruda bulundu. Bakanlıktan DEM’in başvurusuna henüz net bir yanıt gelmezken, DEM Parti Şanlıurfa milletvekili Ömer Öcalan konuya ilişkin Meclis’te konuştu.

DEM Parti'den Yeni 'Öcalan' Çıkışı: 'Cumhurbaşkanı İnisiyatif Alırsa...' - Resim : 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bütçesi görüşülürken TBMM’de konuşan DEM Partili Ömer Öcalan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ilişkin konuşurken, Kürt sorununun çözülmesi halinde, Türkiye’nin ‘barış ihraç eden bir ülke’ olacağını savundu.

'TÜRKİYE BAMBAŞKA NOKTAYA GİDER'

Ömer Öcalan, konuşmasının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

“Gelmediği makam temsil etmediği nokta kalmadı. Ama Kürt meselesini çözerse farklı durumlara aşıp farklı noktalara gelebilir. Ama sadece cumhurbaşkanlığı makamını üç yıl, iki yıl, bir yıl daha fazla arttırmak sadece rakamsal bir şeydir. İktidardaki süresi yirmi beş yıl olmayacak, yirmi yedi yıl olacak. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bu sorunun çözümüne inisiyatif alırsa rolünü oynarsa bu ülke bambaşka bir noktaya gider. Orta Doğu'ya barış ihraç eden Orta Doğu'nun barış merkezi haline gelir.”

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Etiketler
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