Şam Düştü, MHP '22 Ekim'i Hatırlattı! 'Bahçeli'nin Tarihi Çağrısını Anlayamadınız'

Suriye'de cihatçı terör örgütü HTŞ öncülüğündeki Esad karşıtı militanların başkent Şam'da yönetimi ele geçirmesinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan çarpıcı bir açıklama geldi. Feti Yıldız, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024 tarihindeki grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile ilgili çağrısını hatırlattı.

'ORTA DOĞU'DA NELER OLDUĞUNU ANLAYAMADINIZ'

Yıldız, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024'te yaptığı tarihi çağrıyı, Orta Doğu'da nelerin olup bittiğini tam olarak kavrayamayanların bir müddet ekranlardan uzak kalması veya büyük bir pişkinlikle arz-ı endam etmeye devam etmeleri kendi bilecekleri iştir" ifadelerini kullandı.

MHP TERÖRÜN SİLİNMESİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK'

Genel Başkan Yardımcısı, sözlerine şöyle devam etti:

"Milliyetçi Hareket Partisi, devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü korumak, Türk milletinin maddi ve manevi gelişmesi önündeki engelleri kaldırmak, hürriyet, adalet, hakkaniyet ve fırsat eşitliğini esas alan, toplumsal barış ve huzuru hakim kılmak, temel hak ve hürriyetleri, kardeşlik hukukunu ve dayanışma kültürünü geliştirmek ve terörün silinip gitmesi için tüm gücüyle çalışmaya devam edecektir."

13 Yıl süren iç savaşın sonunda,

61 Yıl süren Baas rejimi ile birlikte 54 Yıl süren Esad iktidarı sona erdi.

Rejim karşıtı tutuklu ve hükümlüler serbest bırakılıyor, cezaevleri boşaltılıyor.Esad’ın ordusu dağıldı.



Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin 22… — Feti Yıldız (@YildizFeti) December 8, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem