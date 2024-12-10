Konteynerde Dehşet! 65 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

Adıyaman’da konteyner kentte yaşayan yaşlı adam, hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri 65 yaşındaki Halil Abidin Yeninarcılar’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Konteynerde Dehşet! 65 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

6 Şubat depremlerinde felaketi yaşayan Adıyaman’da merkez Örenli mevkiindeki K-6 Konteyner Kentte yaşayan 65 yaşındaki Halil Abidin Yeninarcılar'dan haber alamayan yakınları adrese geldi.

Konteynerde Dehşet! 65 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu - Resim : 1

Konteyner camını açınca Yeninarcılar'ın hareketsiz bir şekilde yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler şahsın öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından Yeninarcılar'ın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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