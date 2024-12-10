Faciadan Kıl Payı Dönüldü! Lise Öğrencilerinin Yaktığı Sigara Yangın Çıkardı

Samsun’da lise öğrencilerinin içinde sigara içtiği lokomotifte yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içinde kontrol altına alınırken, 3 öğrenci ise emniyete götürüldü.

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Samsun’un İlkadım ilçesinde Muzaffer Önder Parkı’nda lise öğrencileri, E.G., S.T. ve S.Y. sigara içmek için, parktaki dekor amaçlı lokomotife girdi.

Faciadan Kıl Payı Dönüldü! Lise Öğrencilerinin Yaktığı Sigara Yangın Çıkardı - Resim : 1

İçeride sigara içen öğrenciler, sigarayı söndürmeden lokomotiften ayrıldı. Lokomotif, bir süre sonra alev aldı. Çevredekilerin ihbarı sonrasında çıkan yangın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, kameraları izleyerek öğrencilere ulaştı. 3 öğrenci, Çocuk Şube ekiplerine teslim edildi.

Faciadan Kıl Payı Dönüldü! Lise Öğrencilerinin Yaktığı Sigara Yangın Çıkardı - Resim : 2

Kaynak: DHA

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