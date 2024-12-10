Bu Kez Güldürmedi Ağlattı! Noel Baba Öyle Bir Şey Yaptı ki…

Türkiye yeni yıl için geri sayıma şimdiden başlamışken, dünyadaki bazı ülkelerden kimi ise yeni yılı selamladı. Slovakya’nın 40 yıllık Noel Babası Stefan Sabala, bu yıl son kez hediyelerini dağıttı.

Ağır hastalık nedeniyle Noel Baba olmayı bırakan Sabala, son kez kırmızı kostümünü giydi. 75 yaşındaki Sabala, çocuklara “Her gülüşünüz dünyayı aydınlatır” diyerek veda etti.

“HER ÇOCUK BİR MUCİZEDİR”

Noel Baba’nın vedası, herkesi duygulandırırken çocuklar Sabala’ya “Seni çok özleyeceğiz, Noel Baba!” diyerek sarıldı.

Son performansıyla büyüleyen Sabala “Noel Baba olmak benim için sadece bir rol değil, hayatımın en güzel armağanıydı. Her çocuk bir mucizedir, onların gülümsemesi dünyayı aydınlatır. Hep gülümseyin” dedi.

Kaynak: AA