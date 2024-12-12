Şeyda Polisin Katili İlk Kez Hakim Karşısına Çıktı: Avukatı Dosyadan Çekildi

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde motosiklet hırsızlığından yakalanmasının ardından çıkan arbedede Şeyda polisi şehit eden Yunus Emre Geçti’nin yargılanmasına başlandı. Duruşmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Mahkeme başkanı, sanık Geçti’ye baronun atadığı avukatının dosyadan çekilmek üzere isitfa dilekçesi sunduğunu belirterek, suçun vasıf ve mahiyeti nedeniyle kanun gereği avukatı olmadan savunmasının alınmayacağını aktardı.

Silahlı saldırı sonucunda yaralanan müşteki polis memuru K.H.S., Şeyda Yılmaz’ın şehit olduğu gün vardiya değişimi için polis merkezine gittiğini, sanığın ellerinin kelepçeli içeri girdiğini ancak hangi suçtan gözaltına alındığını bilmediğini kaydetti.

Sanık Geçti’nin ifadesi alındıktan sonra, nezarete indirildiğini, ardından sanığın kaçtığının söylenmesi üzerine amirlerinin talimatıyla polis memuru Şeyda Yılmaz ve Geçti’nin annesi Pınar Geçti ile aramaya başladıklarını söyledi.

Anne Geçti'nin oğlunun gidebileceği yerleri söylemesi olayın yaşandığı tekel bayisinin olduğu caddeye gittiklerini anlatan K.H.S, "Yunus Emre Geçti'yi gördüm, aracı durdurup indik. Ben Yunus'u yakaladım, kelepçe takmaya çalışıyorduk, mukavemet ediyordu. Şeyda da tutmaya çalışıyordu. Şahıs kelepçeyi kopardı, o sırada beylik tabancamı aldı. Ben de boynunu kolumun altına aldım, rastgele etrafa ateş ediyordu. Şeyda'ya siper almasını söyledim. Şahsı bırakınca etrafa rastgele ateş etmeye devam ediyordu. Şeyda'ya baktığımda hareketsiz duruyordu. O sırada vatandaşlar da müdahale etti. Ben de durumu merkeze bildirdim. Ben de vurulmuştum, şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

‘ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM ÇÜNKÜ OĞLUM MADDE BAĞIMLISI'

Anne mağdur Pınar Geçti, "Şikayetçi değilim çünkü çocuğum madde bağımlısı. Ben defalarca kez karakola başvurdum, 'çocuğum madde kullanıyor' diye. 26 suç kaydı olan bir çocuğun dışarıda gezmesini istemedim." dedi.

Geçti, olayın yaşandığı gün gözaltına alınan oğluna izin aldıktan sonra karakola yemek götürdüğünü kaydederek, "Polis merkezine geldiğimde oğlum yanıma kelepçesiz getirildi. Bana sarılıp, 'Neden yemek getirdin' dedi. Ben yanında ifadesini okurken bir anda hızla kaçtı. Ben de çığlık attım, 'Yunus Emre kaçtı' diye. Sonra polislerle oğlumu aramaya gittik. Ben tekelin orada olabileceğini söyledim. Oraya gittik, oradaydı. Diğer polis Yunus’u yakaladı, arbede yaşandı aralarında. Oğlum yaralandı, polis yaralandı, Şeyda yaralandı, ben iki kurşun yedim." şeklinde konuştu.

Müşteki avukatı, anneye, oğluna karşı uzaklaştırma kararı alıp almadığını sordu, Pınar Geçti, "Uzaklaştırma kararı vardı. İki kez uzaklaştırma kararı aldırdım çünkü oğlum madde kullanıyordu" yanıtını verdi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Yunus Emre Geçti'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanığın savunmasının alınabilmesi için baroya avukat ataması için yazı yazılmasına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA