Van'da Kar Yağışı! Karayolu Trafiğe Kapatıldı, Okullar Tatil İlan Edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Van’da kar yağışı etkili oldu. Akşam saatleri itibariyle başlayan kar ve tipi sonrası kent merkezinde vatandaşlar sokağa çıkarak gezinti yaptı. Kar kalınlığı kent merkezinin kenar mahallelerinde 10, yüksek kesimlerde ise 25 santimetreye kadar ulaşırken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

VAN-BAHÇESARAY KARAYOLU GEÇİCİ KAPALI

Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, trafikte aksama yaşanmaması için kent merkezinde kar küreme çalışması başlattı. Bu arada Van-Bahçesaray karayolu da kar ve tipi nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. Van kent merkezine kar yağmasından mutlu olduklarını belirten Erdem Aldemir, "Hakkari'den Van'a gezmeye geldim. Burada güzel bir kar yağışı var. Bu bölgenin güzelliği de kar ile oluyor. Kar yağışına çok sevindik." dedi.

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Konuya ilişkin Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirme neticesinde Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 13.12.2024 Cuma günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1(bir) gün süreyle ara verilmiştir. (RAM ve Rehabilitasyon merkezleri dahil) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. Çocuğu kreşe ve anaokuluna giden kamuda çalışan anneler de izinli sayılacaktır." denildi.

Kaynak: DHA