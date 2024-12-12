Alevler Geceyi Aydınlattı! İzmir'de Tekstil Fabrikasında Korkutan Yangın

İzmir'in Bornova ilçesi Laka Köyü Gül Sokak'ta bulunan iki katlı bir tekstil fabrikasında saat 20.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sararken, işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında can kaybı ya da yaralı olmadığı bildirildi. Öte yandan fabrikada yaklaşık 150 ton tekstil malzemesi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA