Alevler Geceyi Aydınlattı! İzmir'de Tekstil Fabrikasında Korkutan Yangın

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan tekstil fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekiplerin alevleri kontrol alma çalışmaları sürüyor.

Alevler Geceyi Aydınlattı! İzmir'de Tekstil Fabrikasında Korkutan Yangın

İzmir'in Bornova ilçesi Laka Köyü Gül Sokak'ta bulunan iki katlı bir tekstil fabrikasında saat 20.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sararken, işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevler Geceyi Aydınlattı! İzmir'de Tekstil Fabrikasında Korkutan Yangın - Resim : 1

Yangında can kaybı ya da yaralı olmadığı bildirildi. Öte yandan fabrikada yaklaşık 150 ton tekstil malzemesi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler
İzmir
Günde 1 Kaşık Yerseniz Kanı Temizliyor! Altın Kadar Değerliymiş Günde 1 Kaşık Yerseniz Kanı Temizliyor! Altın Kadar Değerliymiş
Türkiye'den Şam Büyükelçiliği'ne Atama! Türkiye'den Şam Büyükelçiliği'ne Atama!
İstanbul'da Ölmek Bile Masraflı: Mezar Ücretleri Belli Oldu, En Pahalı Yer Dudak Uçuklattı Mezar Ücretleri Belli Oldu, Fiyatlar Dudak Uçuklattı
Nohudu Yumuşatma Yöntemi! Lokantacılar Hep Böyle Hazırlıyorlar Nohudu Yumuşatma Yöntemi! Lokantacılar Hep Böyle Hazırlıyorlar