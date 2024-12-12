İstanbul'da Ölmek Bile Masraflı: Mezar Ücretleri Belli Oldu, En Pahalı Yer Dudak Uçuklattı

İBB Meclisi aralık ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleşti. Toplantıda meclis tarafından 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak cenaze hizmetleri ve mezarlık ücretleri belirlendi. Komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edilen tarifeye göre gasilhane, tahta tabut, cenaze tabut örtüsü, cenaze defin işlemleri ve İstanbul dışına nakil gibi hizmetler, ücretsiz verilmeye devam edecek.

DEFİN ÜCRETLERİ NE KADAR?

Tabutlu defin ücreti 740 liradan 1184 liraya, briket lahit 1850 liradan 3 bin 700 liraya, yer bedeli hariç kabir nakli 3 bin 730 liradan 5 bin 968 liraya, tek katlı lahit mezar 4 bin 820 liradan 9 bin 240 bin liraya, çift katlı lahit mezar 6 bin 170 liradan 12 bin 340 liraya yükseldi.

FİYATLAR DEĞİŞİYOR

Mezarlık yeri bedelleri ise gruplara göre değişim gösterdi. Birinci grupta yer alan Karacaahmet, Nakkaştepe, Çengelköy 1.Kısım, Zincirlikuyu, Aşiyan, Nafibaba, Ulus ve Abide-i Hürriyet'te 11 bin 190 lira olan yer bedeli 17 bin 904 liraya çıktı.

Kaynak: AA