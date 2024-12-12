Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti! İş Adamı, Çalışanlarının Gözü Önünde Öldürüldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde aralarında ticari faaliyet bulunan H.A., bir alacak verecek anlaşmazlığını görüşmek için firma sahibi Osman Gündoğdu'nun işletmesinde bulunan ofise geldi. H.A.'nın kadın personellere bağırmaya başlaması üzerine Osman Gündoğdu, duruma müdahale etti.

Arkasına dönüp ateş etmeye başladı

İkili arasındaki yaşanan tartışmanın ardından kapıya yönelen H.A., tam dışarı çıkarken bir anda geri dönerek silahla Osman Gündoğdu'ya defalarca ateş etti. Osman Gündoğdu'nun yaralandığı anda yanından bulunan yeğeni İbrahim Gündoğdu, H.A.'ya müdahale etmek istedi. Yaşanan arbedede, İbrahim Gündoğdu da kasık ve bacağından yaralandı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Osman Gündoğdu'yu vücudunun farklı noktalarından 4, yeğeni İbrahim Gündoğdu'yu ise kasık ve bacağından 3 kurşun ile yaralayan H.A., işletmeye geldiği aracıyla olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıdan masanın altına gizlenerek kurtulmayı başaran personellerin ihbarı üzeri bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İŞ İNSANI HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirilen yaralılar, çevre hastanelere sevk edildi. Özel bir hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Osman Gündoğdu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Osman Gündoğdu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. İbrahim Gündoğdu'nun ise Denizli Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındığı öğrenildi.

SALDIRGAN SİLAHIYLA YAKALANDI

Olayın ardından kaçan H.A. ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Silahıyla birlikte yakalanan saldırgan, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İHA