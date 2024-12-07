Herkes Geçiştirdi, Savcı Unutmadı! Narin Cinayetinde Gizemli İsim Mütalaaya Girdi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta ortadan kaybolan, 8 Eylül'de ise köye yakın bir dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Savcılığın mahkemeye sunulan mütalaasında, Güran ailesinin bir çobanı sorgulayıp ardından darp etmesine de yer verildi.

Cinayetin işlendiği köye ait video kayıtlarında, Güran ailesi üyelerinin, Narin'in cansız bedeninin bulunmasından bir gün önce bir genç adamı sorguya çektiği anlaşılmıştı. Narin'in babası Arif Güran ile amcası Erhan Güran ile kuzenlerinin yer aldığı görüntüde kalabalık bir grup görülüyordu. Bu görüntüye göre genç adama, Güran ailesinin büyüklerinden Erhan Güran'ın elini sehpaya vurarak, tehdit eder veya uyarır gibi bir şeyler anlattığı, bir süre sonra kolundan tutulan genç adamı oturduğu yerden kaldırılıp tartaklayarak uzaklaştırdıkları görüldü.

'SİNİRLENİP BENİ DÖVDÜLER'

NTV'de görüntüdeki kişinin köyde çobanlık yapan Ahmet Akgün olduğu belirtildi. Akgün, dava dosyasında sanık veya tanık olarak yer almıyor. Güran ailesinin çobanı neden sorguladığı da bilinmiyor. Narin'in cansız bedenini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın kuzeni olan Akgün, başına gelenleri şöyle anlattı:

“Erhan Güran’ın kardeşi yanıma gelip, ağabeyinin beni evine çağırdığını söyledi. Ben de evlerine gittim zaten yakın oturuyoruz. Gittiğimde diğer aile üyeleri de kapıda oturuyordu. Erhan Güran bana, ‘Sen bir şey gördün mü görmedin mi? Sen köyde çok geziyorsun’ dedi. Çoban olduğum için sürekli dışarıda hayvanların yanındayım diye böyle bir şey sordu ve bu kez ‘Sen görmüşsündür’ dedi. Ben bir şey görmediğimi söyledim. Sinirlendiler ve beni dövdüler, suçum olmadığı halde yaptılar. Sonra da özür dilediler.”

'GÖMLEĞİM KAN İÇİNDEYDİ'

Akgün, sözlerine şöyle devam etti:

“Ben onların yanına gitmediğim için beni dövdüler. Benim bir şey gizlediğimi sandılar. Ama ben hiçbir şey görmedim. Biz köyün yukarısındaydık. Narin’in kaybolduğu gün akşam 6’da köy merkezine gelince hareketliliği görüp oradakilere sorunca öğrendim kaybolduğunu… Beni çok dövdüler, suratıma vurdular, gömleğim kan içindeydi. Gömleğimi yırttılar, gömleğimin halini görseniz ağlardınız. Bu olaydan sonraki gün Narin’in cesedi bulundu.”

Erhan Güran bu sorgu olayıyla ilgili açıklama yaparken, çobanı neden sorguladıklarını izah etmekten kaçındı. Çobanı darp etmelerini de izah edemeyen Güran, suç işlemediklerini söyledi. Amca Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Bu görüşme jandarma komutanının bilgisi ve bizzat talimatı dahilinde gerçekleşmiştir" iddiasında bulundu ama çobanın neden darp edildiğini izah etmedi.

'ÇOBANA DAYAK'TAN SUÇ DUYURUSU

Savcı ise mütalaada, söz konusu görüntülerin, konuşmaların anlaşılması için kriminal büroya gönderildiğini, görüntülerdeki tüm sanıklar için, kasten yaralama, tehdit, suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: NTV