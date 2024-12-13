Feci Kaza! Otomobil TIR'a Çarptı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde işçileri taşıyan minibüs TIR'a çarparak devrildi. Hurdaya dönen araçta 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Feci Kaza! Otomobil TIR'a Çarptı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Balıkesir'den Akhisar'daki fabrikaya işçi götürdüğü öğrenilen V.K. yönetimindeki 10 APS 390 plakalı minibüs, Gelenbe Mahallesi kısmında aynı yöne giden O.B. idaresindeki 34 EDP 286 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsteki şoför ve 5 yolcu yaralandı.

21 YAŞINDAKİ BURAK ÖLDÜ

Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolculardan Burak Saydam (21), müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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