Köpeklerin En Sevdiği Şeyler Arasında... Çiğneme Çubuklarında Salmonella Çıktı! Polonya, Türkiye'ye İade Etti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda ifşaları gündemdeki yerini korurken Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'ne (RASFF) yansıyan uluslararası skandallar da art arda gelmeye devam ediyor.

RASFF, listesine bu kez de köpeklerin sağlığını tehdit altına sokan bir ürün eklendi. Köpeklerin severek kullandığı; farklı tat ve aromalarda üretilen 'çiğneme çubukları'nda zararlı mikroorganizma tespit edildi. Türkiye'den Polonya'ya ihraç edilen köpek çiğneme çubuklarında 'salmonella' çıktı.

Sınır kontrollerinde bu ürünlerde 'salmonella' tespit eden Polonya, köpek çiğneme çubuklarını sınırdan geri çevirdi. RASFF, köpek çiğneme çubuklarını 'riskli' kategorisinde listeye ekledi.

SALMONELLA NEDİR?

Salmonella enfeksiyonu (Salmonelloz), bağırsak yolunu etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalık olarak biliniyor. Salmonella bakterileri tipik olarak hayvan ve insan bağırsaklarında yaşıyor ve dışkı yoluyla atılıyor. İnsanlara en sık kontamine su veya yiyecekler yoluyla bulaşıyor. Genellikle ateş, kusma ve ishal belirtileriyle ortaya çıkıyor. Salmonella cinsi bakteriler gastroenterit ve tifonun da aralarında yer aldığı pek çok hastalığın da etkeni olarak geçiyor. Salmonella bakterisi, vücuda alındıktan sonra genellikle 12-36 saat sonra belirtiler ortaya çıkıyor ve 2 ila 7 gün arasında devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi