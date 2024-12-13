Rojin Kabaiş’in Babasından ‘İntihar’ İddiasına Dikkat Çeken Kanıt! ‘Oda Arkadaşına Diyor ki…’

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayeti tüm Türkiye’nin yüreğini yakarken, bir acı haber de Van’dan gelmiş, kaldığı KYK yurdundan çıkan 21 yaşındaki üniversite öğrenci Rojin Kabaiş, 18 gün sonra sahilde ölü halde bulunmuştu.

15 Ekim'de kırsal Mollakasım Mahallesi'nde bulunan Rojin Kabaiş’in otopsi sonucuna göre genç kızın ölümü nedeni suda boğulma olarak belirtilmişti.

Rojin’in nasıl öldüğüne ilişkin soruşturmada sır perdesi tam olarak aralanamamışken, baba Nizamettin Kabaiş, kızının intihar ettiği iddialarını ilk günden bu yana reddetmişti. Kızı Rojin’in yurtta kalan eşyalarını teslim alan acılı baba, bir kez daha Rojin'in kendisine zarar vermeyeceğini söyledi.

“KİMSE ROJİN İNTİHAR ETTİ DEMESİN”

Baba Kabaiş, "Bakın, ne kadar giysi almış kendine. Hazırlığını yaptı. 'Baba Van soğuktur, kar çok yağıyor, kışlık elbiseler çok almam lazım' demişti. Ben de 'Kızım ne lazımsa git al' dedim. Daha çoğu kıyafetleri de videoya almadım. Çünkü bayan elbisesidir. Bir kısmını çektim. Millet görsün ki Rojin nasıl kış hazırlığını yapmış. Daha bundan sonra kimse, 'Rojin kendine zarar verdi, intihar etti' demesin. Biz hepsini güzelce katlamıştık, bu valize doldurmuştuk. Onlar da bu şekilde katlamadan hepsini öyle saman gibi toplamışlar, bu valize doldurmuşlar. Valize de sığmamış, iki tane de çöp poşetine doldurmuşlar" dedi.

“SAHİLE DOĞRU GEL, ŞARJIMI GETİR”

“Yurt ve üniversite, kızıma sahip çıkmadılar. Eğer sahip çıksaydılar, bugün Rojin hayattaydı” diyerek sitem eden baba Kabaiş “Sahile doğru giderken 3-4 kameraya takılmışlar, son 2 kamera da yok. Oda arkadaşıyla konuşuyor, oda arkadaşına diyor ki 'Sahile doğru gel, şarjımı getir.' Ama ne olduysa üniversitenin içinde oldu. O kameralara takılırken, orda, karanlıkta başına ne geldi? O telin orda onu götürdüler, kameraları oynatmışlar. Son kamera siyah beyazdır. Sürekli onlara diyorum, siz niye kameraları oynattınız?” dedi.

“ROJİN'İN GÜNAHINI ALIYORSUNUZ”

Kızının intihar ettiği iddialarına ilişkin konuşan baba Kabaiş, şunları söyledi: Diyorlar ki Rojin kendine zarar vermiş, suya gitmiş, intihar etmiş. 'Hayır, kesinlikle öyle değil. Elinizi vicdanınıza koyun. Siz sahip çıkmadınız ve sonra da Rojin'in günahını alıyorsunuz. Rojin, öbür dünyada sizin yakanızı tutacak. Sizin kurtuluşunuz yoktur. Bu dünyada yalanlar ile başarılı çıksanız, ama öbür dünyada ne yapacaksınız? Rojin karşınızda duracak, yakanızı tutacak. Sorumlulardan davacı olacağım. Siz benim kızımı kaybettiniz, sizin yüzünüzden benim kızım böyle oldu, bu hale geldi.

“DARP İZİ VAR, ROJİN'İ KATLETTİLER”

“Kızımı darp ettiler, götürdüler Molla Kasım'a bıraktılar” diye vurgulayan Kabaiş “18 gün boyunca suda kalması mümkün değil. O 18 gün boyunca suda olsaydı, bedeni olsa, şişme olsa, bunlar hepsi delildir, ortada görünecekti. Görüyoruz, bakıyoruz darp izleri vardır. Yüzlerce defa söylüyoruz, 'Bakın, darp izi vardır' diye. 18 gün boyunca 24 kilometre ötede çıktı. Şimdi ne diyeceğim ne söyleyeceğim; haykırıyorum, yalvarıyorum, isyandayım. Rojin'e zarar veren insanlar vardır. Rojin'i katlettiler. Manzarayı görün, bakın buraya. Ne kadar da çocuk kendine hazırlık yapmış, her şeyini almış, kışlık eşya almış. 2 gün de derslere girmiş. Bakın, burada ders programı var. Defterleri, kitapları. Hani önce diyorlardı ya 'Sait Faik'in kitabını okumuş' diye. O kitap da ortalıkta yok" dedi.

Kaynak: DHA