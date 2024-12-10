Her Mutfakta Bulunuyor! 'Ölümcül Bakteri' Salmonella Türkiye'den Çıktı... O Ülke 'Ciddi' Koduyla Sınırdan Çevirdi
Finlandiya'nın Türkiye'den ihraç ettiği kimyonlarda son dönemlerde özellikle ABD'nin boğuştuğu ölümcül 'Salmonella' virüsü tespit edildi. Finlandiya, ürünleri sınırdan çevirdi. İşte tüm detaylar...
Kaynak: Gerçek Gündem
Türkiye, gıda skandallarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin yurtdışına ihraç ettiği ürünlerde art arda sağlığa zararlı maddeler tespit edilmeye devam ediyor. İhraç edilen ülkeler ise bu ürünleri sınırdan çeviriyor. Son ürün ise kimyon oldu.
Finlandiya, ihraç ettiği kimyonlarda 'Salmonella - patojen mikroorganizmalar' tespit etti. Bu tehlike, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'ne (RASFF) geçti.
Finlandiya, kimyonları sınırdan geri çevirerek Türkiye'ye iade etti. RASFF, 'ciddi' koduyla duyurdu.
İşte RASFF listesi...
SALMONELLA NEDİR?
Salmonella (salmonelloz), bağırsak yolunu etkileyen yaygın bir bakteriyel hastalık olarak biliniyor. Bakterilerin neden olduğu en yaygın gıda zehirlenmesi türlerinden biri olan salmonella, hayvan ve insan bağırsaklarında yaşıyor ve dışkı yoluyla dışarı atılıyor. İnsanlara en sık kontamine su veya yiyecekler yoluyla bulaşıyor.