Aydın'da Binlerce Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

Aydın İncirliova’da bir depoda yapılan operasyonda 2 bin 880 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Depo sahibine 638 bin lira idari ceza kesildi.

Aydın'da Binlerce Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi

Aydın'da İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İncirliova'da S.S'ye ait depoya operasyon düzenledi.

Depoda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla yapılan aramada, sahte 2 bin 880 litre zeytinyağı, 50 litre damla sakızı ve 24 litre süt reçeli ele geçirildi. Gözaltına alınan S.S'ye, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 638 bin lira idari ceza kesildi.

Kaynak: AA

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