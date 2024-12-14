Direksiyon Başında Kalp Krizi Geçirdi, Kendi Aracının Altında Kaldı

Edinilen bilgiye göre kaza 11 Aralık'ta Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi'nde meydana geldi. Direksiyon başında kalp krizi geçiren 46 yaşındaki Süleyman Şimşir kullandığı traktörle kontrolden çıkarak boş kanala düştü. Bu sırada savrulan Şimşir'i traktörün altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şimşir'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA