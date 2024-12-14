29 Kişiye Mezar Olmuştu! Yapı Denetim Yetkilisinden 'Sahte İmza' İddiası

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Özlem Bayraktar Apartmanı 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Enkaza dönen binada 29 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Kadir Atmaca, statik proje müellifi Hikmet Doğanay, şantiye şefi Beyza Aygün Bağdatlı, yapı denetim şirketi yetkilileri Hakan Çirişoğlu, Mehmet Kara, Mehmet Numan Aydoğan ve Nevzat Bol hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan dava açtı.

Özlem Bayraktar Apartmanı'nın üçüncü duruşması, 5 Aralık'ta Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık ile 4 tutuksuz sanık, depremde yakınlarını kaybedenler ile taraf avukatları katıldı.

'OLASI KASTTAN EK SAVUNMA ALINMALI'

ANKA Haber Ajansı muhabiri, sanıkların ve avukatların savunma tutanaklarına ulaştı. Müşteki avukatlarından Emine Nalçacı, dosyada asli kusurlu olarak belirtilmesine rağmen tutuklu yargılanmayanların olduğuna dikkati çekerek, "Biz alacakları muhtemel ceza emsal dosyalardaki yerel mahkeme ve Gaziantep BAM kararları gözetilerek tutuklu yargılanmalarını talep ederiz" dedi. Avukat Nalçacı, Özlem Bayraktar Apartmanı'nın yıkılma anını ve enkazını gösterir videoyu mahkemeye sundu.

Nalçacı, binanın yeni olmasına rağmen depremin ilk saniyelerinde yıkıldığını belirterek, sanıkların "olası kasttan" ek savunmalarının alınmasını talep etti. Nalçacı, "Geçen celselerde Beyza Aygün Bağdatlı'nın ve Kadir Atmaca'nın savunmaları sadece göstermelik ve formalite olduğu yönündeki ikrarları dosyamız bakımından sanıkların olası kast ile hareket ettikleri yönünde başlı başına kusurdur. Bu hususunda değerlendirilerek özellikle şantiye şefi olan ve ilgili dönemdeki yürürlükte olan yönetmelik kapsamında müteahhit ile birlikte inşaattan bizzat sorumlu olan şantiye şefinin tutuklu yargılanmasını talep ederiz. Yine tutuklu sanık Kadir Atmaca'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ederiz" dedi.

Tutuklu sanık müteahhit Kadir Atmaca savunmasında, 6 Şubat depremlerinde ölenlere rahmet dileyerek, "Özlem Bayraktar Apartmanı'nda 6 kişi kusurludur ancak sadece ben tutuklu olarak yargılanıyorum. Asli kusur varsa adli kontrollü sanıkların tutuklanmasını talep ediyorum. Asli kusur yoksa tahliyeme karar verilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

'İMZA BANA AİT DEĞİL'

Tutuksuz sanık yapı denetim şirketi yetkilisi Nevzat Bol, önceki savunmalarını tekrar ederek, "Uygulama denetçisi Mehmet Kara savunma dilekçesi verilmiştir. Bu dilekçenin 8 ve 9 ekinde bulunan belgelerdeki ad ve soyadım yazılarak atılan imzalar bana ait değildir. Söz konusu imzaların mahkeme başkanın takdiren karar vermesi halinde Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tarafımdan alınmış olan ıslak imzalar ile karşılaştırılması için rapor aldırılmasını talep ediyorum" dedi.

Tutuklu müteahhidin avukatı: Deprem yönetmeliğinin ö görmediği hususların sanıklar tarafından öngörülmesi beklenemez

Tutuksuz sanıklardan Hikmet Doğanay, Mehmet Numan Aydoğan ve Beyza Aygün Bağdatlı da önceki savunmalarını tekrar etti.

Sanık Kadir Atmaca'nın avukatı Ahmet Güneş ise şöyle konuştu:

"Müvekkilin savunmalarına iştirak ediyoruz, binanın yıkılmasında ki en büyük sebep depremin ivmesidir. Yönetmeliğin öngörmediği hususların sanıklar tarafından öngörülmesi beklenemez. Sayın mahkeme heyetinin resen atayacağı bir bilirkişi heyetinden ek rapor aldırılması talebimiz vardır. AFAD'tan mikro ölçekli deprem ivmesinin sorulması ayrıca ek imalat ve korozyonun binanın taşıma gücüne ve göçmeye etkisinin sorulmasına, deprem ivmesinin göçmeye etkisinin de bilirkişi heyetinden sorulmasını talep ederiz. Dosyada tek tutuklu sanık müvekkilimizdir, 22 aydır tutukludur, tutuklulukta geçen süre nazara alınarak tahliyesini talep ederiz."

Mahkeme heyeti, tutuklu müteahhit Kadir Atmaca'nın tutukluluk halinin devamına, bilirkişi heyetinden raporun dönüşünün beklenmesine karar vererek duruşmayı 16 Ocak 2025 tarihine erteledi.