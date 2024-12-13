Depremde 103 Kişiye Mezar Olmuştu! Kule Apartmanı Davasında İkinci Duruşma Kararı Açıklandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan Kule Apartmanı’nın enkazında 4 kişi yaralandı, 103 kişi hayatını kaybetti.

Müteahhit Ömer Cihan, şantiye şefi Gültekin Murat Tiryaki, yapı denetim firması yetkilisi Nizam Genç, statik uygulama denetçisi Nedim Beyaz, uygulama denetçisi Emel Öksüz, kontrol elemanı Fatma Çapar, Ayşe Melahat Aydın ve Tuğçe Kutsal hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açıldı.

Kule Apartmanı'yla ilgili açılan davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Binasının mühendis, mimar tarafından projelendirildiğini, belediye ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan onay aldığını söyleyen tutuklu sanık müteahhit Ömer Cihan, her şeyi usulüne göre yaptığını belirtti.

“YIKIMA NEDEN OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

Sanık avukatlarından biri müteahhit Ömer Cihan'a mimari projede bulunmayan çatı kaplama olduğunu, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) raporunda bunun bir kusur olarak görüldüğüne dikkat çekerek, çatının ne zaman kaplandığını sordu. Sanık Ömer Cihan, çatının ne zaman kapatıldığını hatırlamadığını söyleyerek, "Ben kapatmadım zaten. Ev sahipleri kapattı. Bu yapılan kaplamanın binanın yıkımına neden olacağını düşünmüyorum" dedi.

“HİÇBİR DEĞİŞİKLİK YAPMADIK"

Binada anne, baba, yengesini kaybeden Ahmet Şahan, "Daireyi 2018 yılından Ömer Cihan'dan aldım. Alırken video çekmiştim hala elimde. Hiçbir değişiklik yapmadım. Ruhsatsız olanlar kendileri tarafından yapıldı. 8 ve 9 dubleks daireydi. İki ayrı tapu vardı. 2019 ya da 2020 yılında Ömer Cihan bize 'imar affından faydalanmanız lazım. Yoksa daireniz kapatılır' dedi. Hatta ofisine gittik, kendisi başvuru yaptı" diye konuştu.

“NE DEMİR VARDI, NE KUM”

Müşteki Ahmet Şahan'ın imar affı söylemine itiraz eden sanık Cihan, Şahan ailesinin kendisinin yanına geldiğini, çatı için imar barışından faydalanmak istediğini söylediğini ifade etti. Binada eşi ve çocuklarını kaybeden Sinan Koçak ise betonun elle kırıldığını ve kalitesiz olduğunu söyledi. Bir diğer müşteki de "Ne demir vardı, ne kum. Bina depremin ilk saniyesinde yıkıldı" dedi.

Tutuklu müteahhit Ömer Cihan'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 12 Şubat 2025 tarihine erteledi.

Kaynak: ANKA