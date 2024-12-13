Feci Kazada Ağır Yaralanmıştı... O Belediye İşçisi Hayatını Kaybetti

Sakarya Hendek'te belediyeye ait tırın taşıdığı taş kırma makinesinin devrilmesiyle ağır yaralanan 4 çocuk babası belediye işçisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Feci Kazada Ağır Yaralanmıştı... O Belediye İşçisi Hayatını Kaybetti

Kaza, öğle saatlerinde Dikmen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hendek Belediyesi’ne ait Y.A. kontrolündeki 54 KY 832 çekici plakalı tır ile taşınan taş kırma makinesi, aracın virajı döndüğü esnada devrildi.

Kupa kısmında yolcu olarak bulunan belediye çalışanı Abdullah Bakır sıkıştı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde belediye personeli Bakır, sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Bakır, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Öte yandan, Abdullah Bakır’ın evli ve dört çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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