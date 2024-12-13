Bursa Adliyesi'nde Silahlı Saldırı: Yaralı Jandarmaların Son Sağlık Durumları

Bursa Adliyesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Olayda iki jandarma ise yaralandı. Ağır yaralanan jandarmaların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Beyin kanaması geçiren bir jandarma, Yüksek ihtisas Hastanesi'nde acil ameliyata alındı.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
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Bursa'da 23 Eylül 2023'te bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Mertcan Akça ve babası Köksal Akça'nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşmasına silahlı saldırı düzenlendi.

Bursa Adliyesi'nde Silahlı Saldırı: Yaralı Jandarmaların Son Sağlık Durumları - Resim : 1

Sanık avukatının beyanları alınırken, geçen yıl yaşanan kavgada yaralanan ve tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Tolga E.'nin (21) de aralarında bulunduğu taraftan sanıklara doğru tabancayla ateş açıldı. Saldırıda Mertcan Akça ve babası Köksal Akça yaşamını yitirdi. İki jandarma ise ağır yaralandı.

TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırgan K.E.'nin kullandığı silahla birlikte yakalandığını ve 10 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Bursa Adliyesi'nde Silahlı Saldırı: Yaralı Jandarmaların Son Sağlık Durumları - Resim : 2

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Saldırıda yaralanan jandarmalar Bursa Hayat Hastanesi ve Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma Uzman Çavuş N.Y.'nin başından vurulduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma Uzman Çavuş U.B.'nin de başından vurulduğu belirtildi. Beyin kanaması geçiren Jandarma U.B., Yüksek ihtisas Hastanesi'nde acil ameliyata alındı.

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