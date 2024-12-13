Eşini Boğarak Katletmişti: Cani Erkek Tutuklandı

Kadın cinayetinin bu seferki adresi Osmaniye oldu. Bir erkek, boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cani erkek tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Eşini Boğarak Katletmişti: Cani Erkek Tutuklandı

Olay, dün gece Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Hayriye Kaya, geçici velayeti babalarında olan 5 çocuğunu görmek için boşanma aşamasındaki eşi Şahin Kaya'nın evine gitti. Eşiyle barışmak için konuşan Şahin Kaya, olumsuz yanıt alınca taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kaya, eşini boğarak öldürdü.

Eşini Boğarak Katletmişti: Cani Erkek Tutuklandı - Resim : 1

Olayın ardından polis merkezine giden Şahin Kaya, eşini öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Emniyete götürülen şüphelinin itirafı üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, Hayriye Kaya'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kaya'nın cesedi, otopsi için morga kaldırdı.

Hayriye Kaya'nın cansız bedeni, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp toprağa verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin Kaya tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

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