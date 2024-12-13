Osmaniye'de Kadın Cinayeti: Eşini Boğarak Öldürdü

Osmaniye'nin Mevlana Mahallesi'nde, gece saatlerinde meydana gelen olayda, Şahin K. adlı bir şahıs, tartıştığı eşi Hayriye K.'yı boğarak öldürdü. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan şüpheli, cinayeti itiraf etti.

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Osmaniye'de Kadın Cinayeti: Eşini Boğarak Öldürdü

Olay, gece saatlerinde Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Şahin K., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı işi Hayriye K.'yı boğarak öldürdü. Olayın ardından, polis merkezine giden cinayet şüphelisi koca, eşini öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu.

Şüphelinin itirafı üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, Hayriye K.'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hayriye K.'nın cenazesini otopsi için morga kaldırdı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi kocanın, polisteki sorgusu devam ediyor.

Kaynak: DHA

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