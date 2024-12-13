10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu, Jandarma Uygulamasında Yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde jandarma ekiplerinin asayiş uygulamasında 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

10 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu, Jandarma Uygulamasında Yakalandı

Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri ilçede gerçekleştirilen asayiş uygulamasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Yapılan kimlik kontrolünde şahsın 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Afganistan uyruklu K.T. olduğu belirlendi.

Ekipler tarafından yakalanan zanlı işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: İHA

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