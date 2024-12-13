Heyelan Faciası Yaşanan Artvin'de Yeni Kriz! Yollar Çamurdan Görünemez Hale Geldi

Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan sonrasında karayolları, sağanak yağmurun da etkisiyle çamura bulandı. Çamurlu yollar nedeniyle trafik aksadı, yolda temizleme çalışmaları başladı.

Heyelan Faciası Yaşanan Artvin'de Yeni Kriz! Yollar Çamurdan Görünemez Hale Geldi

7 Aralık’ta Artvin’in Arhavi ilçesi Güngören köyünde heyelan faciası meydana gelmiş, faciada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Heyelan sonrası bölgedeki çalışmalar tamamlanmıştı.

Heyelan Faciası Yaşanan Artvin'de Yeni Kriz! Yollar Çamurdan Görünemez Hale Geldi - Resim : 1

Son günlerde etkisini artıran yağışlar sonucu heyelan bölgesinde taşan çamur karayolunu kapladı. Trafikte aksamaların yaşandığı bölgede ekipler bölgede temizlik çalışmalarına başladı.

Trafikte yaşanan aksamaların ardından olay yerine iş makineleri sevk edildi. Ekipler, çamuru temizlemek için çalışmalarını sürdürürken, trafik ekipleri araç geçişlerini kontrollü bir şekilde sağlamaya devam etti.

Heyelan Faciası Yaşanan Artvin'de Yeni Kriz! Yollar Çamurdan Görünemez Hale Geldi - Resim : 2

Kaynak: İHA

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