7 Suç Kaydı Var! 22 Yaşındaki Suç Makinesi Dövme Yaptırırken Yakalandı

Balıkesir'de 7 ayrı suçta 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 yaşındaki şahıs dövme yaptırırken yakayı ele verdi.

7 Suç Kaydı Var! 22 Yaşındaki Suç Makinesi Dövme Yaptırırken Yakalandı

Balıkesir'de Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 ayrı suçtan hakkında 12 UYAP aranma kaydı ve toplamda 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.A.A.'nın ilçeye geldiğini tespit etmesinin ardından kapsamlı bir araştırma başlatıldı.

Yapılan incelemede Ş.A.A.'nın bir dövme dükkanında randevu sistemiyle çalıştığı belirlendi. Polis ekipleri müşteri gibi Ş.A.A. ile iletişime geçerek randevu oluşturdu.

Dövme randevusu sırasında düzenlenen baskınla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.A.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

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