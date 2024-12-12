Türkiye’den Kaçırılırken Yakalandı, Hepsi Canlı... Arap Şeyhlerine Satacaklardı, Tanesi 100 Bin Dolar

İstanbul Havalimanı'nda polis ekipleri, ilginç bir operasyona imza attı. Arap şeyhlerine tanesi 100 bin dolar karşılığında satılan 10 Gökdoğan kuşu, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

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İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda yakalananlar şaşırttı. Dış Hatlar bölümünde yabancı uyruklu bir kişinin özel olarak üretilmiş ahşap kafes içerisinde 10 yırtıcı kuşu yurt dışına kaçırmak istediğini tespit eden ekipler harekete geçti. Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan kuşların Türkiye'nin endemik türlerinden olan Gökdoğan olduğu belirlendi. Yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Türkiye’den Kaçırılırken Yakalandı, Hepsi Canlı... Arap Şeyhlerine Satacaklardı, Tanesi 100 Bin Dolar - Resim : 1

10 GÖKDOĞAN KUŞUNA EL KONULDU

Türkiye'den kaçak yollarla Arap coğrafyasına kaçırılması planlanan kuşların, Arap şeyhlerine tanesi 100 bin dolar karşılığında satılacağı öğrenildi.

Türkiye’den Kaçırılırken Yakalandı, Hepsi Canlı... Arap Şeyhlerine Satacaklardı, Tanesi 100 Bin Dolar - Resim : 2

Edinilen bilgiye göre, Libya’dan geldiği tespit edilen şüpheli 10 Gökdoğanı yakalayarak her birine sahte pasaport hazırladı. İstanbul Havalimanı'nda güvenlik noktasını geçen şüpheli, polisi ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan incelemede kafeslerde bulunan 10 Gökdoğan kuşuna el konuldu.

Türkiye’den Kaçırılırken Yakalandı, Hepsi Canlı... Arap Şeyhlerine Satacaklardı, Tanesi 100 Bin Dolar - Resim : 3

DÜNYANIN EN HIZLI HAYVANLARINDAN BİRİ

Çoğunlukla Samsun civarında bulunduğu öğrenilen Gökdoğan, alıcı kuşların en nadide türleri arasında yer alıyor. Hızı av sırasında 390 kilometreye kadar çıkabilen Gökdoğanlar, dünyanın en hızlı hayvanlardan biri olarak biliniyor.

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Kaynak: İHA

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