AFAD Duyurdu! Afyonkarahisar'da Deprem
Afyonkarahisar'da saat 07.35'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afyonkarahisar'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, deprem saat 07.35'te Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde meydana geldi.
Depremin derinliği, 12.51 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 13, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Sultandağı (Afyonkarahisar)
Tarih:2024-12-13
Saat:07:35:02 TSİ
Enlem:38.69639 N
Boylam:31.47139 E
Derinlik:12.51 km
Detay:https://t.co/SdUsbvanZA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: Haber Merkezi
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