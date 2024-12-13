AFAD Duyurdu! Afyonkarahisar'da Deprem

Afyonkarahisar'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, deprem saat 07.35'te Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde meydana geldi.

Depremin derinliği, 12.51 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Haber Merkezi