219 Milyon Liralık 'Kripto' Vurgunu! 6 Kişi Gözaltına Alındı

Kripto para borsasında yüksek kazanç vaadiyle 219 milyon liralık dolandırıcılık yapan 6 şüpheli, 5 ilde düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Şüpheliler Ankara Batı Adliyesi’ne sevk edildi.

219 Milyon Liralık 'Kripto' Vurgunu! 6 Kişi Gözaltına Alındı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kripto para borsasında yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları tuzağa düşürüp dolandıran 6 kişiyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen jandarma ekipleri, İstanbul, Hatay, Aydın, Karabük ve Sakarya'da şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

5 şüpheli ikametlerinde yakalanırken, izini kaybettirmeye çalışan bir şüpheli de ekiplerin sıkı takibi sonucu yakalandı. Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin hesaplarında toplam 219 milyon liralık para hareketliliği olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA

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