MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam Ziyareti: Görüntüler Gündem Oldu... Makam Aracını Neden Colani Kullandı?

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın Suriye’nin başkenti Şam yaptığı sürpriz ziyaret gündemdeki yerini koruyor. Kalın’ın ziyareti esnasında tarihi Emevi Camii’nde namaz kılması ve camiye giderken çekilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

Videodaki bir detay ise bir anda Türkiye’nin gündemine oturdu. Kalın’ın yolculuk ettiği makam arabasının şoför koltuğunda oturan isim Suriye’de kontrolü ele geçiren cihatçı terör örgütü Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) Lideri Ebu Muhammed Colani idi.

COLANİ’NİN DİREKSİYONA NEDEN GEÇTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

tv100’ün edindiği çok özel bilgiye göre bu gelişmenin altında yatan neden 13 yıldır bölgede çözüm için çaba sarf eden Türkiye’ye duyulan saygıydı.

Üst düzey ziyaretten büyük memnuniyet duyan Colani, Kalın’a yakın ilgi gösterdi. Şamlı olduğu ve şehri bizzat gezdirmek istediği için direksiyon başına Colani oturdu.

NE OLMUŞTU?

Cihatçı terör örgütü HTŞ öncülüğündeki silahlı grupların 27 Kasım'da İdlib'ten başlattığı operasyonla ülkedeki dengeler hızlı şekilde değişti.

İki gün içinde Halep ve ardından Humus'ta da cihatçı terör örgütü HTŞ öncülüğündeki silahlı gruplara geçti.

Cihatçı terör örgütü HTŞ öncülüğündeki gruplar, 10 günlük bir süre içerisinde, 7 Aralık'ta başkent Şam'a girdi.

Bu gelişmenin ardından Suriye'de 61 yıllık Baas iktidarı dönemi sona ermiş oldu.

Kaynak: tv100