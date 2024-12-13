AP Türkiye Raportörü Sanchez'den DEM Parti'ye Ziyaret

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez ve beraberindeki heyet, DEM Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Heyet, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüleri Ebru Günay ve Berdan Öztürk ile yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Devrim Demir ve Ahmet Türk, Batman Belediyesi Eş Başkanı Gülistan Sönük, Halfeti Belediyesi Eş Başkanları Saniye Bayram ve Mehmet Karayılan ile bir araya geldi.

GÖRÜŞMEDE NELER KONUŞULDU?

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda sunulan raporda, AKP-MHP iktidarının 30 Mart 2014, 31 Mart 2019 ve 31 Mart 2024’te HDP ve DEM Parti tarafından kazanılan belediyelere usulsüz bir şekilde atadığı kayyımlar konuşuldu. Görüşmede Türkiye'deki güncel siyasi gelişmeler bağlamında kayyım politikalarının sebep olduğu siyasi ve hukuki tahribatlar, tutukluların durumu, muhalefete yönelik saldırılar, AİHM kararlarının uygulanmaması, Kürt sorununun çözümü ve Suriye'deki iç savaşta gelinen aşamadaki olası riskler ve Türkiye'ye yansımaları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca kayyımların tahribatları ve yolsuzluklarına ilişkin ve kapatılan kurumlara dair rakamlarla resmi bilgilendirmede bulunuldu.

Kaynak: Haber Merkezi