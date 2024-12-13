DEM Parti Mersin İl Başkanı Reşat Aşan Gözaltına Alındı

Mersin’de yürütülen bir soruşturma dahilinde DEM Parti Mersin İl Başkanı Reşat Aşan, gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişi arasında eski il başkanlarının da olduğu öğrenildi.

DEM Parti Mersin İl Başkanı Reşat Aşan Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mersin'de DEM Parti İl Başkanı Reşat Aşan'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

DEM Parti Mersin İl Başkanı Reşat Aşan Gözaltına Alındı - Resim : 1

DEM PARTİLİ BAŞKANA GÖZALTI

Edinilen bilgiye göre, İstanbul merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında, DEM Parti Mersin İl Başkanı Reşat Aşan ile eski il başkanlarından F.D., S.G. ve A.E. ile İHD Mersin eski Şube Başkanı A.T. ve F.K., bu sabah polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişinin soruşturma kapsamında İstanbul'a götürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA

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