Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail Protestosunda 9 Kişiye Hapis Talebi

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken "İsrail'e ticareti kesin" protestosu yapan 9 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçunu işledikleri iddia edilen şahıslara 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail Protestosunda 9 Kişiye Hapis Talebi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT World Forum etkinliğindeki konuşması sırasında İsrail ile ticareti protesto eden 9 kişi hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi. Savcılıkta hazırlanan iddianamede; şüphelilerin olay günü belirli bir organizasyon dahilinde iştirak halinde hareket ederek bir araya geldikleri, İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleşen toplantının yapıldığı salon içerisinde, şüpheliler Gülşah Eldemir, Emre Tekinkaya, Şeyma Yıldırım ve Mücahit Özel'in, Şeyma Yıldırım’ın elinde bulunan üzerinde “Stop fueling genocide (Soykırımı körüklemeyi bırakın)” ibareli pankartın açıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail Protestosunda 9 Kişiye Hapis Talebi - Resim : 1

6 AYDAN 3 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, Erdoğan'ın konuşma yaptığı sırada; “Neden Azerbaycan petrolü gidiyor, gemiler Gazze’ye Hayfa’ya değil, vicdan gemisine neden izin verilmiyor, siyonistler faaliyetlerinizi denizlerimizde ve limanlarımızda sürdürüyor” şeklinde slogan attıkları ifade edildi. İddianamede, salon dışında bulunan diğer şüpheliler Çile Uğur, Cemile Akça, Fatma Dilara Gezmişoğlu, Fadime Merve Erdem ve Mürüvvet Sena Eliküçük’ün ise “Soykırımcılarla iş birliği yapanları TRT forumuna davet ediyorlar” söylemleri ile “Free Free Palestine”, "Nehirden Denize Özgür Filistin" şeklinde konuşma yapıp slogan attıkları, bu sırada şüpheliler Cemile Akça ve Fatma Dilara Gezmişoğlu’nun yüzlerinin kapalı olduğu, yapılan uyarılara rağmen dağılmamakta ısrarcı oldukları aktarıldı. Bu şekilde bilerek ve isteyerek grup içerisinde yer aldıkları, grupla bütünleştikleri, tüm şüphelilerin yasadışı eylem için bir araya gelerek aynı amaç doğrultusunda hareket ederek söylemleri ve hareketleriyle üzerlerine atılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçunu işlediklerinin tespit edildiği belirtildi.

Hazırlanan iddianame İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıklar, altı aydan üç yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Protesto Edenlerin Tutuklanmasına İmamoğlu'ndan Tepki: 'Neden Korkuyorsunuz?'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Protesto Edenlerin Tutuklanmasına İmamoğlu'ndan Tepki: 'Neden Korkuyorsunuz?'Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İsrail' Protestosunda 9 Kişi TutuklandıCumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İsrail' Protestosunda 9 Kişi TutuklandıGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Recep Tayyip Erdoğan İsrail
Son Güncelleme:
Yerine Kayyım Atanmıştı! 'Ahmet Özer' Soruşturmasında 12 Gözaltı Daha 'Ahmet Özer' Soruşturmasında 12 Gözaltı Daha
Toprağa Serpiştirin : Çiçeklerinizin Solması ve Çürümesini Önlüyor Toprağa Serpiştirin : Çiçeklerinizin Solması ve Çürümesini Önlüyor
Doğal Tüy Dökme Yöntemi Eskiden Tüm Kadınlar Kullanırmış Doğal Tüy Dökme Yöntemi Eskiden Tüm Kadınlar Kullanırmış
İYİ Partili Vekil Yasağı Deldi! Botunda Yapılan Aramada Gerçek Ortaya Çıktı Botunda Yapılan Aramada Gerçek Ortaya Çıktı