Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Protesto Edenlerin Tutuklanmasına İmamoğlu'ndan Tepki: 'Neden Korkuyorsunuz?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü TRT World Forum etkinliğindeki konuşması sırasında bir grup tarafından protesto edildi. Cumhurbaşkanı, İsrail'in Gazze'deki katliamlarına tepkisini dile getirirken, bir protestocu "Siyonistler faaliyetlerini gemilerimizde ve limanlarımızda sürdürüyor" diye seslendi.

Erdoğan ise "Yavrum siyonistlerin burada dili ağzı olma. Burayı provoke etmeye ne kadar çalışırsanız çalışın netice alamazsınız" diye yanıt verdi. Ardından protesto eden ve destekleyen salondaki dört kişi salondan çıkarıldı, kongre merkezi önünde İsrail'le ticaretin kesilmesi için slogan atan 5 kişiyle beraber gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Cuma günü gözaltına alınan ve İstanbul Vatan Emniyet'te tutulan şahıslar dün ifade verirken, bugün savcıların, ifade dahi almadan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk kararı verdiği öğrenildi. Filistin İçin Bin Genç'in aktardığına göre; İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne götürülen 9 kişi tutuklandı.

İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ

9 kişinin tutuklanmasına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. İmamoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Filistin’de yaşanan zulme tepkisini gösteren 9 gencimiz maalesef tutuklandı. Cumhurbaşkanı’na İsrail’le yapılan ticaretle ilgili eleştiride bulunan, ses çıkaran gençlerin jet hızıyla tutuklanması vicdanları yaralayan yeni bir hukuk garabetidir. Bu neyin tahammülsüzlüğüdür? Neden korkuyorsunuz? Bu gençler ülkedeki iki yüzlülüğü protesto ediyorlar ve sizden korkmuyorlar. Peki sizin korkunuz nedir?"