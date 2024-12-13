İYİ Partili Vekil Yasağı Deldi! Botunda Yapılan Aramada Gerçek Ortaya Çıktı

Tunceli'de yaban keçisi avlayan, aralarında İyi Parti Konya Milletvekili Ünal Kahraman'ın da bulunduğu 4 kişiye 650 bin lira para cezası kesildi.

Tunceli'nin Pertek ilçesine bağlı Kolonkaya köyünde jandarma, Elazığ yönünden botla gelerek kaçak avcılık yapan şahısların olduğu ihbarını aldı.

Keban Barajında botla bölgeye hareket eden 4 şahıs, jandarmayı görünce Elazığ istikametine doğru yönünü değiştirdi. Bottaki şahıslar arasında İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Kahraman'ın da bulunduğu ortaya çıktı.

İYİ PARTİLİ MİLLETVEKİLİ DE ARALARINDAYDI

Kahraman’ın milletvekili olduğunu ve arama yapamayacaklarını belirtmesi üzerine jandarma cumhuriyet savcısına bilgi verildi.

Savcılık tarafından arama kararı verilmesinin ardından botta yapılan incelemede olayda kullanıldığı düşünülen bir silah bulundu. Olaya ilişkin tutanak tutulurken aralarında milletvekilinin de bulunduğu şahıslara 650 bin lira ceza kesildi.

Trabzonspor'un teknik direktörlüğünü yapan Ünal Kahraman, memleketi Konya'dan İYİ Parti milletvekili aday adayı olmuştu.

Kaynak: İHA