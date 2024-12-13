Ankara'da Kritik Zirve! Fidan ve Blinken'dan İlk Görüntü Geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün Esenboğa Havalimanı'nda basına kapalı görüşme gerçekleştirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı görüşmeye ilişkin yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: Bakan Blinken, güçlü ABD-Türkiye bölgesel işbirliği ile Suriyelilerin liderliğinde ve Suriyelilere ait hesap verebilir ve kapsayıcı bir hükümete siyasi geçişi destekleme konusundaki ortak çıkarlarımızı ele aldı.

DÜN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Görüşmede "Suriye’deki tüm aktörlerin insan haklarına saygı göstermesi, uluslararası insancıl hukuka bağlı kalınması ve siviller ile azınlık gruplara mensup kişilerin korunması gerektiğinin ele alındığı belirtilmişti.

GÖRÜŞMEDEN İLK FOTOĞRAF GELDİ

Dünkü görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer almıştı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü. Görüşmeden ilk fotoğraf geldi. Blinken'ın yarın Bakan Fidan ile bir araya gelmesi bekleniyor.

BAKAN FİDAN’DAN İLK AÇIKLAMA

Toplantı sonrası ilk açıklamayı yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ve Gazze'deki gelişmelerin ele alındığını belirterek “Suriye'nin geleceğinde Türkiye-ABD'nin rolünü tartıştık. Suriye'de görmek istediğimizle ilgili büyük orada mutabıkız" dedi.

Kaynak: AA